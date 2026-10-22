كيف تمت حماية نتنياهو في القدس من المسيرات؟.. الخوف مسيطر

وقال موقع Ynet في تقرير إنه على مدى اليومين الماضيين، جرت أعمال مكثفة في المنزل الخاص لنتنياهو في شارع في ، والذي اعترف به كمسكن رسمي بديل، إذ سدت رافعتان الشارع، وعمل ما لا يقل عن عشرة عمال في تركيب شباك التحصين ضد الطائرات المسيرة.ويأتي تركيب هذه الشباك ضمن سلسلة إجراءات أمنية موسعة شهدها المكان على مدى نحو عام ونصف، تضمنت بناء مصعد وتغيير وتركيب هياكل حديدية ووضع ملجأ في المكان، إضافة إلى وضع أسوار لمنع الحركة وكتل خرسانية في الشارع، فيما لا يقيم الزوجان نتنياهو في المكان بل في منزل آخر في المنطقة نفسها.وقال أحد الجيران في شارع غزة للموقع: "هذا حي بورجوازي في وسط عاصمة البلاد وبناء كثيف جدا"، متسائلا: "إذا كنتم تخشون الطائرات المسيرة فربما تصنعون ما يسمى بالتعريفة وتعتبرون الجيران أيضا ولا تثيرون مجرد ذعر؟، مضيفا أن التحصين مخيف حقا، ومتسائلا: وماذا عنا؟".وقبل نحو أسبوع، كشف أن دفع بين عامي 2023 و2026، وهي سنوات ولاية نتنياهو الحالية، 127,432,277 شيقلا على مشاريع أمنية في مساكن ، الرسمي في شارع بلفور في القدس، والخاص الذي اعترف به كبديل ورسمي في شارع غزة في القدس، والمنزل الخاص في قيساريا.ووفقا للبيانات، دفع في 2023 مبلغ 10.9 مليون شيكل، وفي 2024 دفع 27.8 مليون شيكل، وفي 2025 قفز المبلغ إلى 72.5 مليون شيكل، ومن بداية 2026 حتى أكتوبر دفع 16.2 مليون شيكل إضافية.وقد أشار الوزراء إلى أن المبالغ تشمل جميع المساكن التي يتولاها المكتب، الرسمية والخاصة، لرؤساء الوزراء الحاليين والسابقين، ووفقا للمكتب فإن معظم الزيادة من 2024 تنبع من التغيير في مستوى التهديد الذي استوجب استثمارا كبيرا في تحصين المسكن الرسمي، والمقصود على الأرجح تهديد الطائرات المسيرة المفخخة بعد إصابة مسيرة في فيلا نتنياهو في قيساريا في 2024.