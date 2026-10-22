زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب منطقة التيبت غربي الصين

وأوضح المركز أن الزلزال وقع عند الساعة 14:33 بالتوقيت المحلي (17:33 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بُعد 201 كيلومتر شمال شرقي مدينة ناغتشو، التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.وأشار إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 35 كيلومترا.ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.