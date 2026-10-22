هولندا تغلق سفارتها في القاهرة.. ماذا حدث؟

وذكرت الخارجية الهولندية في بيان، أن إغلاق مبنى بالقاهرة أمام الجمهور جاء كإجراء احترازي، "في ضوء المظاهرات التي تنظم أمام مبنى السفارة".وأكدت أن "هذا الإغلاق المؤقت لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها شركة VFS Global في القاهرة".وخلال الأيام الأخيرة، نظم متظاهرون وقفات أمام السفارة الهولندية بالقاهرة، احتجاجا على اعتقال السلطات الهولندية الشاب المصري ، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، خلال توجهه للمشاركة في تجمع للمصريين أمام في هولندا.ورفع المحتجون شعارات تندد باعتقال ناصر، معبرين عن رفضهم لما وصفوه باحتضان هولندا لعناصر من جماعة الإخوان المصنفة إرهابية.وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، قالت ، إن الوزير بدر بحث مع نظيره الهولندي توم بيريندسن تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وشدد على ضرورة توفير السلطات الهولندية الحماية اللازمة والكافية للسفارة المصرية في لاهاي، وفق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.وأكد الوزير المصري حرص القاهرة على حماية جميع البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها، فيما أشار البيان إلى توافق الوزيرين بشأن أهمية هذه الالتزامات.كما أثار عبد العاطي قضية المواطن المصري الذي أوقفته السلطات الهولندية، مطالبا بتوضيح ملابسات توقيفه والعمل على سرعة الإفراج عنه.وجاء التحرك المصري بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شخصا يوجه إساءات إلى حراس السفارة المصرية في لاهاي ويرفع لافتات مسيئة للسلطات المصرية، وسط انتقادات لعدم تدخل الشرطة الهولندية الموجودة في موقع الواقعة.