الصحة العالمية تكشف عدد القتلى والجرحى باليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية

وذكرت المنظمة، في أحدث تقرير لها صدر اليوم 22 تشرين الأول 2026، أن الأيام الثمانية الماضية شهدت مقتل 292 شخصا وإصابة 1,048 آخرين، ما يعكس تصاعد وتيرة العنف على جبهات القتال.وأوضح التقرير أن ارتفاع أعداد الضحايا يأتي بالتزامن مع اشتداد المواجهات البرية بين مسلحي الحوثيين والقوات التابعة للحكومة اليمنية، التي تتلقى دعما من بقيادة ، ولا سيما في جبهات محافظة تعز والمناطق المطلة على البحر الأحمر.وأشار إلى أن الحوثيين سيطروا، في الرابع من تشرين الأول الجاري، على منطقة صفيان جنوبي محافظة تعز، وقطعوا الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي تعز وعدن لنقل المساعدات والبضائع، فيما بدأت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية واسعة، بإسناد جوي، قرب وسواحل البحر الأحمر، بهدف استعادة المناطق التي فقدت السيطرة عليها.وأضاف أن لا تزال خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، لكنها تواجه حصارا من الحوثيين من جهات الشمال والشرق والغرب.وحذرت المنظمة من تفاقم الأزمة الإنسانية في ، الذي يشهد حربا مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدة أن غالبية السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في وقت يواجه فيه النظام الصحي خطر الكامل نتيجة استمرار الغارات الجوية والهجمات الصاروخية.وبين التقرير أن الهدنة التي بدأت في نيسان 2022 بوساطة انهارت بالكامل في تموز 2026، لتعود الاشتباكات إلى خطوط المواجهة بعد فترة من التهدئة.يشار إلى أن الصراع في اليمن اندلع في أيلول 2014، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة ، فيما بدأ التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في آذار 2015.