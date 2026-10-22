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الصحة العالمية تكشف عدد القتلى والجرحى باليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية
دوليات
2026-10-22 | 12:09
Alsumaria Tv
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0 شوهد
أعلنت
منظمة الصحة
العالمية، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا المعارك المتصاعدة في
اليمن
منذ مطلع آب الماضي بلغت 8,513 شخصا، بينهم 1,574 قتيلا و6,939 مصابا في ظل استمرار المواجهات المسلحة وتوسع رقعة الاشتباكات.
وذكرت المنظمة، في أحدث تقرير لها صدر اليوم 22 تشرين الأول 2026، أن الأيام الثمانية الماضية شهدت مقتل 292 شخصا وإصابة 1,048 آخرين، ما يعكس تصاعد وتيرة العنف على جبهات القتال.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أعداد الضحايا يأتي بالتزامن مع اشتداد المواجهات البرية بين مسلحي الحوثيين والقوات التابعة للحكومة اليمنية، التي تتلقى دعما من
التحالف العربي
بقيادة
السعودية
، ولا سيما في جبهات محافظة تعز والمناطق المطلة على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الحوثيين سيطروا، في الرابع من تشرين الأول الجاري، على منطقة صفيان جنوبي محافظة تعز، وقطعوا الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي تعز وعدن لنقل المساعدات والبضائع، فيما بدأت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية واسعة، بإسناد جوي، قرب
مضيق باب المندب
وسواحل البحر الأحمر، بهدف استعادة المناطق التي فقدت السيطرة عليها.
وأضاف أن
مدينة تعز
لا تزال خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، لكنها تواجه حصارا من الحوثيين من جهات الشمال والشرق والغرب.
وحذرت المنظمة من تفاقم الأزمة الإنسانية في
اليمن
، الذي يشهد حربا مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدة أن غالبية السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في وقت يواجه فيه النظام الصحي خطر
الانهيار
الكامل نتيجة استمرار الغارات الجوية والهجمات الصاروخية.
وبين التقرير أن الهدنة التي بدأت في نيسان 2022 بوساطة
الأمم المتحدة
انهارت بالكامل في تموز 2026، لتعود الاشتباكات إلى خطوط المواجهة بعد فترة من التهدئة.
يشار إلى أن الصراع في اليمن اندلع في أيلول 2014، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة
صنعاء
، فيما بدأ التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في آذار 2015.
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