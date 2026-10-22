أمريكا تعيد رسم خريطتها الجوية.. 850 مقاتلة إف_35 بانتظار موافقة الكونغرس

وما زال هذا "الاتفاق الإطاري" الذي ذكر "البنتاغون"، أنه سيساهم في "تحديث وتوسيع" برنامج "إف-35 لايتنينغ 2 جوينت فايتر"، يتطلب موافقة وتوفير التمويل اللازم.وطائرة "إف-35"، وهي مشروع مشترك بين وعدد من حلفائها، واحدة من أكثر الطائرات العسكرية تطورا في العالم.وبحسب " "، هناك أكثر من 1375 مقاتلة من هذا الطراز منتشرة في مواقع مختلفة حول العالم.وأشارت "لوكهيد "، إلى أن الصفقة، إذا تمت الموافقة عليها، ستوفر لواشنطن برنامجا "يمكن توقع تكاليفه وميسور الكلفة ومرنا" لمقاتلاتها، لافتة إلى وفورات متوقعة بمليارات الدولارات بفضل "التسعير الطويل الأمد والحسوم الممنوحة على أساس حجم الطلبيات في هذا القطاع".في المقابل، ستموّل الشركة مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار لدعم طائرات "إف-35"، مقابل التزام من "البنتاغون" يمتد لعشر سنوات، وفق ما ذكرت .وقال دافي، المسؤول عن عمليات الاستحواذ في "البنتاغون"، بحسب بيان صادر عن الوزارة: "لقد غيّرنا بشكل جذري الطريقة التي نرسّخ بها القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، بما يتيح إنتاجا سريعا وعلى نطاق واسع".وأضاف: "من خلال مواءمة الحوافز المالية مع الأداء الفعلي، نضمن تزويد مقاتلينا القدرات الفتاكة التي يحتاجون إليها لخوض المعارك وتحقيق النصر".وتعهدت شركة "لوكهيد مارتن" إنتاج الطائرات الحربية بمعدل 156 طائرة سنويا.ووفق رويترز، استفادت لوكهيد ونظيراتها في الولايات المتحدة من زيادة الإنفاق الدفاعي العالمي في ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية.وتقدر الشركة، أن الاتفاق سيدعم 317 ألف وظيفة في الولايات المتحدة ويولد ما يقرب من 79 مليار دولار من النشاط الاقتصادي السنوي على مدى العقد المقبل.كما تتوقع أن يؤدي هذا الترتيب إلى خفض تكاليف الإنتاج وتخفيف قيود سلسلة التوريد من المواد الخام إلى الأجزاء النهائية.