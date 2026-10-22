في باريس.. الاحتجاجات تدفع السلطات لإغلاق المتاحف وتأمين الشوارع

ويأتي الإجراء وسط تشديد التدابير الأمنية في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى، عقب أعمال عنف ونهب شهدتها احتجاجات 17 تشرين الأول، فيما دعت بلدية السكان وأصحاب المحال التجارية إلى اتخاذ احتياطات إضافية قبل تحركات السبت، شملت إزالة أجسام ومعدات من الشوارع قد تُستخدم في أعمال التخريب، وتعزيز انتشار الشرطة البلدية وإلغاء بعض الفعاليات العامة، وفق بيان بلدية باريس الرسمي.وفي أحدث تصريحاته، قال ، الخميس، إن السلطات ستحظر المظاهرات التي وصفها بأنها "غير مشروعة" خلال الأيام المقبلة، محملاً مجموعات من اليسار المتشدد مسؤولية أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد خلال نهاية الأسبوع الماضي.وجاءت تصريحات ماكرون عقب اجتماع مع مسؤولي الاستخبارات وعدد من كبار الوزراء، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء تداعيات الاضطرابات واستعادة النظام العام.وأوضح ماكرون أن المظاهرات التي تنظمها النقابات وغيرها من الجهات المصرح لها يمكن أن تستمر، لكن السلطات قد تغير مساراتها لحماية المتاجر والمنشآت من أعمال التخريب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".وتستعد السلطات الفرنسية لتشديد الإجراءات الأمنية قبيل تحركات السبت، إذ حظرت السلطات المحلية جميع المظاهرات المقررة في مدينة ، ثاني أكبر المدن الفرنسية، فيما أعلنت حركة السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة في ، ودعت نقابة الطلاب الرئيسية إلى تنظيم تجمعات احتجاجية.