طهران تحذر واشنطن من "عواقب كارثية" للخيار العسكري

أكد رئيس ، اليوم الخميس، أن المجتمع الأمريكي سيتحمل عواقب كارثية في حال قررت العودة للخيار العسكري.

وكتب قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس": "إذا كنتم تظنون أن الحرب مع ستعود عليكم بالنفع، فأنتم واهمون".

وأضاف: "مثل هذا الخيار سيجر خلفه ما لا يقل عن عشر عواقب مريرة، بدءا من انهيار أسواق المال وخسارة الطائرات المقاتلة، وصولا إلى تفاقم الديون، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد أعداد جنودكم الذين سيُقتلون في المعارك".



وأكد قاليباف أن "كل واحدة من هذه العواقب ستكون كارثية على المجتمع الأمريكي. لستم مضطرين لسلوك هذا الطريق، لكن إن اخترتموه، فسيتعين عليكم تحمل كافة تبعاته".



وختم قاليباف: "ابتعدوا عن هذه اللعبة المريرة والعقيمة".



يأتي ذلك خلال فترة يشهد فيها الملف الإيراني تصعيدا خطيرا، حيث أفادت صحيفة " تايمز"، بأن أعد بتوجيه من ، خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران تقوم على حملة مكثفة تستمر 3 أيام.