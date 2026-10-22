الجيش الأمريكي: إيران لم تصدر أو تستورد عبر البحر خلال 100 يوم

أعلن ، اليوم الخميس، أن لم تصدر أو تستورد عبر البحر خلال 100 يوم.

وقالت ، "حصارنا البحري ساهم منذ استئنافه في منع من تصدير نفط بأكثر من 25 مليار دولار".

وأضافت "إيران لم تصدر أو تستورد عبر البحر خلال 100 يوم إلا مساعدات إنسانية سمحت بها قواتنا".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.