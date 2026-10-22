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موسكو تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع واشنطن وكييف
دوليات
2026-10-22 | 15:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
118 شوهد
أعلن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، اليوم الخميس، استعداد
موسكو
لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع
واشنطن
وكييف.
وأوضح
بوتين
، أن الهدف من هذه المحادثات الثلاثية هو التوصل إلى اتفاقيات تضمن الأمن المستقبلي لكل من
روسيا
وأوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أنه عند التفاوض بشأن أمن روسيا، لا يمكن
تجاهل
مناقشة الهيكل الأمني لأوروبا ككل.
ويأتي ذلك بعد أن أجرى الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
محادثات في
أوسلو
يوم 20 أكتوبر مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.
والتقى ويتكوف في اليوم التالي الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في سانت بطرسبرغ لنحو ثلاث ساعات، وقال
يوري
أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن بوتين وافق "من حيث المبدأ" على استئناف المفاوضات الثلاثية بعد 10
نوفمبر
، بحسب أسوشيتد برس.
من جهته، كتب ويتكوف على منصة إكس أن المحادثات في أوسلو وسان
بطرسبورغ
كانت بناءة، وأنها ستتواصل في صورة مفاوضات ثلاثية بين
الولايات المتحدة
وروسيا وأوكرانيا على المستوى التقني.
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