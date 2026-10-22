موسكو تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع واشنطن وكييف

وأوضح ، أن الهدف من هذه المحادثات الثلاثية هو التوصل إلى اتفاقيات تضمن الأمن المستقبلي لكل من وأوكرانيا.وأشار بوتين إلى أنه عند التفاوض بشأن أمن روسيا، لا يمكن مناقشة الهيكل الأمني لأوروبا ككل.ويأتي ذلك بعد أن أجرى الرئيس الأوكراني محادثات في يوم 20 أكتوبر مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.والتقى ويتكوف في اليوم التالي الرئيس الروسي في سانت بطرسبرغ لنحو ثلاث ساعات، وقال أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن بوتين وافق "من حيث المبدأ" على استئناف المفاوضات الثلاثية بعد 10 ، بحسب أسوشيتد برس.من جهته، كتب ويتكوف على منصة إكس أن المحادثات في أوسلو وسان كانت بناءة، وأنها ستتواصل في صورة مفاوضات ثلاثية بين وروسيا وأوكرانيا على المستوى التقني.