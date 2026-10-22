النقد الدولي يكشف مدى تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد السعودي

وأضاف المسؤول، في معرض حديثه عن هجمات الحوثيين، أن المملكة تتمتع بـ"طلب داخلي قوي وقطاع عام متين، لذا فإن التأثير محدود".رغم ذلك، فإن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد بنسبة 3,3 في المئة هذا العام، بسبب تداعيات الحرب التي بدأت بضربات أمريكية-إسرائيلية على في 28 فبراير الماضي.وذكر في تقريره الإقليمي الصادر الخميس، أن كل دول باستثناء ، شهدت انخفاضا في إنتاجها من المحروقات.ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة ككل بنسبة 4.8 في المئة عام 2026. لكن الصندوق يتوقع انتعاشا قويا بنمو يناهز 9.1 في المئة العام المقبل، رغم حالة من عدم اليقين الشديد، وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة وتعطل المحادثات غير المباشرة بين وطهران.وحذر أزعور من أن "التكلفة ستكون أعلى" في حال استئناف القتال ووقوع مزيد من الأضرار في البنى التحتية.وقال: "تستند توقعاتنا إلى افتراض بقاء أسعار النفط مستقرة، فهي أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، لكنها تظل أقل بكثير مما قد تصل إليه لو شهدت المنطقة توترا متصاعدا أو ازدادت حدة النزاع".وأضاف أنه "فيما يتعلق بالقدرة على جذب الاستثمارات والمواهب، سيعتمد كل شيء على الاستقرار"، وتابع : "ندوب الحرب ستظل لبضع سنوات"، لكن "أسس الاقتصاد السعودي صلبة".