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النقد الدولي يكشف مدى تأثير هجمات الحوثيين على الاقتصاد السعودي
دوليات
2026-10-22 | 16:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
182 شوهد
صرح
المدير الإقليمي
لصندوق
النقد الدولي
جهاد أزعور
بأن تأثير هجمات الحوثيين "محدود" حتى الآن على
السعودية
، بفضل قوة الطلب المحلي، رغم أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تظل تشكل تهديدا.
وأضاف المسؤول، في معرض حديثه عن هجمات الحوثيين، أن المملكة تتمتع بـ"طلب داخلي قوي وقطاع عام متين، لذا فإن التأثير محدود".
رغم ذلك، فإن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد
السعودية
بنسبة 3,3 في المئة هذا العام، بسبب تداعيات الحرب التي بدأت بضربات أمريكية-إسرائيلية على
إيران
في 28 فبراير الماضي.
وذكر
صندوق النقد الدولي
في تقريره الإقليمي الصادر الخميس، أن كل دول
الخليج
باستثناء
سلطنة عمان
، شهدت انخفاضا في إنتاجها من المحروقات.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة ككل بنسبة 4.8 في المئة عام 2026. لكن الصندوق يتوقع انتعاشا قويا بنمو يناهز 9.1 في المئة العام المقبل، رغم حالة من عدم اليقين الشديد، وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة وتعطل المحادثات غير المباشرة بين
واشنطن
وطهران.
وحذر أزعور من أن "التكلفة ستكون أعلى" في حال استئناف القتال ووقوع مزيد من الأضرار في البنى التحتية.
وقال: "تستند توقعاتنا إلى افتراض بقاء أسعار النفط مستقرة، فهي أعلى مما كانت عليه قبل الحرب، لكنها تظل أقل بكثير مما قد تصل إليه لو شهدت المنطقة توترا متصاعدا أو ازدادت حدة النزاع".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالقدرة على جذب الاستثمارات والمواهب، سيعتمد كل شيء على الاستقرار"، وتابع
جهاد أزعور
: "ندوب الحرب ستظل لبضع سنوات"، لكن "أسس الاقتصاد السعودي صلبة".
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