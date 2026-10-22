"ستارلينك" يعود الى العمل في أوكرانيا بعد مكالمة ترامب وماسك

وقال مسؤولون أميركيون وأوكرانيون إن تحسن أداء النظام جاء بعد وقت قصير من المحادثة، التي طلب خلالها من ماسك رفع القيود المفروضة على سرعات الخدمة، وفق ما نقلته صحيفة "وول " الأميركية.ولم يستعد النظام كامل قدراته التشغيلية، وفق مسؤولين أوكرانيين، لكنه أصبح يعمل بسرعات أعلى مقارنة بالفترة السابقة، التي شهدت فرض قيود أثارت مخاوف بشأن القدرات العسكرية الأوكرانية.ونقلت " جورنال" عن مصادر مطلعة، أن ترامب أبدى استياءه من استمرار تحديد سرعة النظام عند نحو 100 ميل في الساعة، وهو ما أعاق بعض العمليات العسكرية الأوكرانية.وأثرت القيود في قدرة بعض الطائرات المسيّرة الهجومية والصواريخ الاعتراضية الأوكرانية على العمل بكفاءة، مما حد من فاعليتها في مواجهة الهجمات الروسية المتواصلة، أو مهاجمة الأهداف.وجاءت المكالمة بعد أن كشفت الصحيفة الأميركية في وقت سابق عن أن ماسك كان قد أصدر أمرا بخفض سرعة "ستارلينك"، وسط تضارب بشأن ما إذا كان القرار فرديا أم بطلب أميركي.