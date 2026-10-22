مسؤولون: ترامب يدرس إحياء حملته العسكرية ضد إيران

كشف مسؤولون، أن الرئيس الأمريكي يدرس إحياء حملته العسكرية ضد .

ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" عن مسؤولين، " يدرس إحياء حملته العسكرية ضد من خلال شن ضربات تستمر لعدة أيام".

وأضافوا "من المحتمل أن تحدث الضربات الأمريكية على إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي".

ولفت المسؤولون الى أن "الأهداف المحتملة تشمل الصواريخ والطائرات المسيرة والطاقة والمنشآت النووية في إيران".

واعربوا عن اعتقادهم أن "الضغط الاقتصادي يقرب إيران من حافة الهاوية والضربات الجديدة ستدفعها للسقوط"، مضيفين "لم يتخذ أي قرار لتوجيه ضربات إلى إيران بعد الانتخابات رغم مؤشرات على وجود استعداد لذلك".