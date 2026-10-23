ترامب يتهم النائبة إلهان عمر بانتحال اسم مستعار

وكشف في منشور له على منصة "تروث سوشيال" عن مزاعم مفادها أن الاسم الحقيقي للنائبة هو "إلهان نور سعيد علمي"، وليس الاسم الذي خاضت به الانتخابات وأدت اليمين الدستورية.وأضاف أن اسم عائلتها يطابق اسم شقيقها " سعيد علمي"، وهو الشخص الذي يُشاع أنها تزوجته وأنجبت منه أبناء.وأشار إلى أنها أجابت بـ"ليس في علمي" عندما وُجه لها سؤال حول زواجها من شقيقها، وتساءل عن كيف يمكنها عدم معرفة هذا الأمر. وبناء على ذلك، رأى ترامب أنها أدت اليمين باسم مستعار، مما يستوجب استقالتها من .وطلب ترامب إبلاغ رئيس بأن الحزب الديمقراطي تنازل عن مقعدها، واعتبر أن اعترافها المزعوم بالاحتيال يمنعها وفق القانون من الاستمرار في عضوية المجلس.وقد أفادت تقارير في 20 أكتوبر الجاري بأن أدلة جينية جمعتها السلطات الفيدرالية خلال مداهمة منزل النائبة الأمريكية قد تثبت مزاعم زواجها من شقيقها بهدف حصوله على بطاقة الإقامة الدائمة.ونقلت صحيفة " بوست" عن مصدر مطلع أن الحمض النووي الذي حصل عليه العملاء الفيدرالي ومن خلال التحقيق في قضية احتيال الهجرة قد يكشف عن صلة القرابة بين عمر والرجل الذي تزوجته، وهو ما تنفيه النائبة بشدة وتصفه بأنه سخيف ومسيء.ورغم أن النائبة بلغت الرابعة والأربعين من عمرها ولم توجه إليها أي تهم جنائية حتى الآن، تشير تقارير إلى أن المحققين يركزون على فرضية زواجها من شقيقها لتمكينه من الهجرة إلى ، وهي مزاعم روجها منتقدون محافظون منذ سنوات.وفي اليوم نفسه، جدد الرئيس ترامب هجومه على عضوة الكونغرس ووصفها بأنها شخص مريض وغير نزيه ويكره البلاد. وشدد على أنها تمثل وصمة عار للبلاد، واستغرب فوزها في الانتخابات رغم تصويت الصوماليين لها.