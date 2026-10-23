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ترامب يتهم النائبة إلهان عمر بانتحال اسم مستعار
دوليات
2026-10-23 | 01:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
167 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
طالب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بإقالة النائبة الأمريكية
إلهان عمر
بحجة أنها خاضت الانتخابات وأدت اليمين الدستورية باسم مستعار، وطلب من
رئيس المجلس
إعلان شغور مقعدها.
وكشف
ترامب
في منشور له على منصة "تروث سوشيال" عن مزاعم مفادها أن الاسم الحقيقي للنائبة هو "إلهان نور سعيد علمي"، وليس الاسم الذي خاضت به الانتخابات وأدت اليمين الدستورية.
وأضاف أن اسم عائلتها يطابق اسم شقيقها "
أحمد نور
سعيد علمي"، وهو الشخص الذي يُشاع أنها تزوجته وأنجبت منه أبناء.
وأشار إلى أنها أجابت بـ"ليس في علمي" عندما وُجه لها سؤال حول زواجها من شقيقها، وتساءل عن كيف يمكنها عدم معرفة هذا الأمر. وبناء على ذلك، رأى ترامب أنها أدت اليمين باسم مستعار، مما يستوجب استقالتها من
الكونغرس
.
وطلب ترامب إبلاغ رئيس
مجلس النواب
جيمس
مايكل
جونسون
بأن الحزب الديمقراطي تنازل عن مقعدها، واعتبر أن اعترافها المزعوم بالاحتيال يمنعها وفق القانون من الاستمرار في عضوية المجلس.
وقد أفادت تقارير في 20 أكتوبر الجاري بأن أدلة جينية جمعتها السلطات الفيدرالية خلال مداهمة منزل النائبة الأمريكية
إلهان عمر
قد تثبت مزاعم زواجها من شقيقها بهدف حصوله على بطاقة الإقامة الدائمة.
ونقلت صحيفة "
نيويورك
بوست" عن مصدر مطلع أن الحمض النووي الذي حصل عليه العملاء الفيدرالي ومن خلال التحقيق في قضية احتيال الهجرة قد يكشف عن صلة القرابة بين عمر والرجل الذي تزوجته، وهو ما تنفيه النائبة بشدة وتصفه بأنه سخيف ومسيء.
ورغم أن النائبة بلغت الرابعة والأربعين من عمرها ولم توجه إليها أي تهم جنائية حتى الآن، تشير تقارير إلى أن المحققين يركزون على فرضية زواجها من شقيقها لتمكينه من الهجرة إلى
الولايات المتحدة
، وهي مزاعم روجها منتقدون محافظون منذ سنوات.
وفي اليوم نفسه، جدد الرئيس ترامب هجومه على عضوة الكونغرس ووصفها بأنها شخص مريض وغير نزيه ويكره البلاد. وشدد على أنها تمثل وصمة عار للبلاد، واستغرب فوزها في الانتخابات رغم تصويت الصوماليين لها.
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