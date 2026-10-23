دعوات اوروبية لادراج "الحوثي" منظمة إرهابية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-579539-639283357767413986.jpeg
دعوات اوروبية لادراج "الحوثي" منظمة إرهابية
دوليات
2026-10-23 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
66 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
دعا البرلمان الأوروبي
مجلس الاتحاد الأوروبي
إلى إدراج "جماعة الحوثي"، بجميع أجنحتها وقياداتها، على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وتجميد أصولها وتفكيك قنوات تمويلها، استنادا لمقترح مسؤولة السياسة الخارجية
كايا كالاس
.
وجاءت الدعوة إثر تصاعد تهديدات جماعة الحوثي، حيث أدان القرار هجماتها على
السعودية
والداخل اليمني، وعلى الإمارات وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استهدافها للسفن التجارية والبنية التحتية للطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، محذرا من تداعيات تعطيل الملاحة على أسعار الطاقة وتراجع تنافسية الاقتصاد الأوروبي.
وفي المحور الإقليمي والأمني، أدان البرلمان الدور الإيراني المزعزع للاستقرار عبر تزويد "جماعة الحوثي" بالأسلحة والتمويل، مستنكرا التنسيق بين الجماعة وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وشدد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات.
وجدد القرار التضامن مع السعودية والحكومة اليمنية
الشرعية
، داعيا لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين
الاتحاد الأوروبي
وشركائه في
الخليج
، ودعم العملية البحرية الدفاعية الأوروبية "أسبيدس" بمزيد من القطع العسكرية لحماية الملاحة الدولية.
وعلى الصعيد الإنساني، طالب البرلمان "جماعة الحوثي" بوقف جميع أعمالها العدائية والتخلي عن طموحاتها التوسعية، معربا عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في
اليمن
.
ودعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته الإنسانية للبلاد عبر أداة "أوروبا العالمية" المرتقبة، مع فرض رقابة صارمة لضمان استخدامها وفق الأهداف المحددة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 5 أفراد "خلية إرهابية" في سراوان
13:31 | 2026-09-12
"رويترز": أضرار جسيمة بمقر "أرامكو" في السعودية بعد هجوم حوثي
07:31 | 2026-10-14
"التحالف العربي" يعلن إصابة 11 مدنيا إثر "قصف حوثي" في السعودية
17:45 | 2026-08-06
القضاء الإسباني يفتح تحقيقاً بأحداث سبتة وسط دعوات لـ"مقاربة إنسانية"
13:06 | 2026-08-03
اوروبا
حوثي
مجلس الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
مضيق باب المندب
السومرية نيوز
مجلس الاتحاد
سومرية نيوز
كايا كالاس
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
برشلونة يتلقى ضربة قبل الكلاسيكو
رياضة
32.61%
11:36 | 2026-10-21
برشلونة يتلقى ضربة قبل الكلاسيكو
11:36 | 2026-10-21
الامطار تشتد والانواء تنشر تقريرا جديدا
محليات
30.45%
02:21 | 2026-10-22
الامطار تشتد والانواء تنشر تقريرا جديدا
02:21 | 2026-10-22
مصادر تكشف رسالة ترامب الأخيرة إلى مجتبى خامنئي
دوليات
21.21%
03:14 | 2026-10-23
مصادر تكشف رسالة ترامب الأخيرة إلى مجتبى خامنئي
03:14 | 2026-10-23
القبض على ضابط برتبة مقدم مطلوب بقضية "بغاء" في بغداد
محليات
15.73%
12:03 | 2026-10-22
القبض على ضابط برتبة مقدم مطلوب بقضية "بغاء" في بغداد
12:03 | 2026-10-22
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
نشرة أخبار السومرية
٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-22
نشرة أخبار السومرية
٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-22
Live Talk
التحفيز والتوجيه الدراسي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-22
Live Talk
التحفيز والتوجيه الدراسي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-22
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
الأكثر مشاهدة
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
علناً
الحراك الشعبي والمعارضة والرقابة البرلمانية - علناً م٥ - الحلقة ١٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-22
نشرة أخبار السومرية
٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-22
نشرة أخبار السومرية
٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-22
Live Talk
التحفيز والتوجيه الدراسي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-22
Live Talk
التحفيز والتوجيه الدراسي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-22
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
اخترنا لك
استعدادا للغد.. إغلاق شركات ومعارض كبرى في فرنسا
06:03 | 2026-10-23
خطأ فادح يتسبب بتحطيم الكرة الارضية في البنتاغون
05:52 | 2026-10-23
بالارقام.. حوادث السفن في الشرق الأوسط خلال تشرين الأول
05:37 | 2026-10-23
الإفراج عن لاجئ سوري متهم باغتصاب قاصر يثير غضبا واسعا بعد تكراره الجريمة
04:58 | 2026-10-23
ترامب: لدي حق الترشح لولاية ثالثة
04:41 | 2026-10-23
انفجار في تركيا
04:34 | 2026-10-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.