انفجار في تركيا

ولقي عاملان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، جراء انفجار لغاز الميثان وقع في المنجم على عمق أمتار تحت سطح الأرض.وإثر ورود البلاغ، جرى إرسال عدد كبير من فرق والدفاع المدني (أفاد) والإطفاء وفرق الإنقاذ التابعة للمؤسسة التركية للفحم الحجري (TTK) إلى المنطقة.وبعد سماع دوي الانفجار، أبلغ زملاء العمل والمسؤولون فرق الأمن والصحة على الفور دون تأخير، وأسفرت الجهود المكثفة للبحث والإنقاذ في منطقة الانفجار والانهيار عن الوصول إلى عمال المنجم.ونُقل العمال الخمسة المصابون إلى المستشفيات بعد الإسعافات الأولية، وتبين أن حالة اثنين منهم خطيرة. وفيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ والتبريد في موقع الحادث، بدأت تحقيقات قضائية وإدارية لتحديد أسباب وقوع الانفجار والتحقق من مزاعم الإهمال.