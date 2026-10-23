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ترامب: لدي حق الترشح لولاية ثالثة
دوليات
2026-10-23 | 04:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
اكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إن لديه الحق في الترشح لولاية جديدة رغم إقراره بأن الدستور يمنعه من ذلك.
وفي حديثه في تجمع انتخابي في ولاية أيوا قبل انتخابات التجديد النصفي، أثار
ترامب
احتمال حملة رئاسية أخرى أثناء مناقشة مكانته السياسية، وقال إنه لا يعرف من سيكون رئيسهم القادم، وإنه يعتقد أن القانون يقول، وإنه ليس متأكدا بنسبة 100 في المئة، لكنه يعتقد أن القانون يقول إنه لا يسمح له بالترشح مرة أخرى.
ثم أقر ترامب بأنه درس هذا القيد ووجد غموضا قليلا فيه، وقال إنه درس تلك العبارة إلى الأبد، وإنها للأسف موجزة تماما، وإنه لا يوجد مجال كبير للمناورة.
لكن بعد لحظات، ألمح ترامب إلى أن لديه مع ذلك أسبابا للسعي للرئاسة مرة أخرى، بسبب ادعائه المستمر بأن انتخابات 2020 سرقت منه، وقال إنهم غشوهم في المرة الثانية لأنهم فازوا ثلاث مرات، لذلك يعتقد أن لديه الحق في الترشح مرة أخرى، وإنهم زوروا الانتخابات.
ما يقوله الدستور
ينص
التعديل الثاني
والعشرون لدستور
الولايات المتحدة
على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين. وقد انتخب ترامب رئيسا في عام 2016 ومرة أخرى في عام 2024، مما يعني أن انتخابات رئاسية أخرى ستتعارض مع حد الولايتين في التعديل.
وقد ادعى ترامب مرارا أنه فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام
جو بايدن
، ولا يوجد دليل على أن التزوير غير نتيجة تلك الانتخابات.
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