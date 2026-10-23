بالارقام.. حوادث السفن في الشرق الأوسط خلال تشرين الأول

وأظهرت بيانات المنظمة (IMO) التابعة للأمم المتحدة أنه وقعت في الفترة من 1 إلى 22 تشرين الأول 29 حادثا متعلقا بالسفن في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ الذروة في 11 تشرين الأول بواقع 6 حوادث في يوم واحد.وفي المقارنة، كان عددها في مارس، وهو الشهر القياسي السابق، 20 حادثا.وبحسب بيانات الدولية، تضرر 16 بحارا نتيجة الحوادث خلال الفترة المذكورة، وفقد اثنان.وقد بدأت وإسرائيل في 28 شباط توجيه ضربات إلى أهداف في ، فردّ الجانب الإيراني بضربات من جانبه. وفي منتصف حزيران وقّعت وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، غير أنهما تبادلتا الضربات مجددا لاحقا.وفي الوقت الحالي، لا يزال النزاع خارج التسوية. وبسبب تصاعد النزاع، توقفت حركة الملاحة عبر تقريبا.