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خطأ فادح يتسبب بتحطيم الكرة الارضية في البنتاغون
دوليات
2026-10-23 | 05:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
333 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
تعرض مجسم للكرة الأرضية يعد من مقتنيات "البنتاغون" الثمينة للضرر، وذلك أثناء نقله إلى مكتب وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بناء على طلبه.
ويرتبط المجسم بدوايت أيزنهاور، الجنرال الذي خاض معارك خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن ينتخب رئيسا.
وذكرت صحيفة "
واشنطن بوست
" أن المجسم الكبير للكرة الأرضية سقط أثناء نقله بواسطة موظفين غير مدربين، مما أدى إلى تضرره في المنطقة التي تظهر القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".
وأشارت الصحيفة إلى أن القطع التاريخية داخل "البنتاغون" عادة ما يتم نقلها بواسطة خبراء متخصصين في حفظ المقتنيات التاريخية، لكن مكتب هيغسيث كلّف فريقا خاصا به بهذه المهمة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد مسؤول في البنتاغون وقوع "حادث"، مضيفا أن القطعة المتضررة "نسخة مقلدة من الكرة الأرضية الخاصة بأيزنهاور"، معتبرا ما أوردته "
واشنطن
بوست" مجرد "قصة لا تستحق الاهتمام".
وأظهرت صور نشرتها الصحيفة فجوة في الجزء الذي يظهر القارة القطبية الجنوبية، إلى جانب لوحة تعريفية تشير إلى أن هذا المجسم للكرة الأرضية واحد من اثنين مطابقين تقريبا ويعدان من المقتنيات التاريخية للبنتاغون.
وركز
وزير الدفاع
في
إدارة الرئيس دونالد ترامب
على تعزيز صورة قوية للجيش الأميركي، حيث أعاد تسمية وزارة الحرب الذي كان مستخدما قبل استبداله بوزارة الدفاع عام 1947.
ويظهر هيغسيث الذي وصل إلى رتبة رائد خلال خدمته في
الحرس الوطني
للجيش قبل أن يصبح مقدما للبرامج على شبكة "فوكس نيوز"، في لقطات تلفزيونية وهو يؤدي تمارين رياضية مع الجنود.
كما أصدر قرارا بفرض فحص إلزامي لمستوى هرمون التستوستيرون لجميع العسكريين الذكور الذين تجاوزوا سن الثلاثين.
ويشرف هيغسيث حاليا على الحرب المستمرة منذ
ثمانية
أشهر ضد
إيران
. جدير بالذكر أن أيزنهاور تولى قيادة عمليات يوم الإنزال ضد المانيا النازية التي أدت في النهاية إلى هزيمة
أدولف هتلر
.
وانتُخب الجنرال رئيسا للولايات المتحدة عام 1952، ليتولى قيادة
البيت الأبيض
في فترة تصاعدت فيها حدة الحرب الباردة، وكان غالبا ما يظهر في الصور بجانب مجسمات متقنة للكرة الأرضية.
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