تعليق العمل بمطارات موسكو الأربعة

وذكرت الهيئة في بيان تابعته ، أنه "تم تعليق العمل في مطارات الأربعة بشكل مؤقت".من جانبه، أشار موسكو إلى "إسقاط8 مسيرات أوكرانية كانت تتجه إلى العاصمة موسكو".