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تعليق العمل بمطارات موسكو الأربعة
دوليات
2026-10-23 | 07:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
163 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
اعلنت هيئة الطيران الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، تعليق مؤقت لعمل مطارات
موسكو
الأربعة.
وذكرت الهيئة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، أنه "تم تعليق العمل في مطارات
موسكو
الأربعة بشكل مؤقت".
من جانبه، أشار
عمدة
موسكو إلى "إسقاط8 مسيرات أوكرانية كانت تتجه إلى العاصمة موسكو".
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