الأمن الأردني: مسلحون يطلقون النار داخل كنيسة ما أسفر عن وفيات وإصابات

نيوز- دولي

اعلن الأمن العام ، اليوم الجمعة، عن تسجيل وفيات واصابات بهجوم داخل كنيسة في محافظة الكرك.

واكد الناطق باسم الحكومة الأردنية ان " تتابع حادثة إطلاق النار في محافظة الكرك".