الصين تتهمّ امريكا بتقويض التعاون العلمي

وقال متحدث باسم إنّ " تعارض باستمرار ممارسة المتمثلة في التوسع المفرط في مفهوم ".وأضاف أنّ "التقويض المتعمّد للتعاون العلمي الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة لن يؤدي إلّا إلى إبطاء التقدم العلمي والابتكار في الولايات المتحدة نفسها"، مؤكداً أنّ "الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مؤسساتها".وأعلنت الأميركية الاثنين الماضي، أن "30 جامعة أميركية قلّصت علاقاتها مع مؤسسات تشكّل مصدر قلق للأمن القومي".وتضمّ وثيقة تحمل أسماء تلك المؤسسات ونُشرت أحدث نسخة منها في تموز/يوليو، عشرات المؤسسات العسكرية والعلمية والتكنولوجية الصينية، فضلا عن مؤسسات روسية وإيرانية.