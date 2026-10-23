لأول مرة.. فرنسا وبريطانيا تجريان تدريبات جوية تحاكي ضربة نووية

وذكر بيان مشترك، أن “مقاتلات رافال الفرنسية أقلعت من قاعدة سان ديزييه شمال شرقي ، بمرافقة مقاتلات تايفون البريطانية، ونفذت مساء الثلاثاء محاكاة لضربة نووية”.وأضاف أن “التدريبات تأتي ضمن تعزيز التعاون في مجال الردع النووي بين البلدين، استناداً إلى اتفاق جرى التوصل إليه خلال قمة نورثوود شمال في تموز 2025”.