الأردن.. ارتفاع حصيلة الهجوم على كنيسة في الكرك إلى 19 قتيلاً وجريحاً



أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة في مدينة الكرك جنوبي البلاد إلى 19 قتيلاً وجريحاً.



وقال المصدر إن “حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 19 بين قتيل وجريح”، مشيراً إلى “وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة، بالتزامن مع استمرار عمليات التمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم”.



وكان قد اعلن الأمن العام ، اليوم الجمعة، عن تسجيل وفيات واصابات بهجوم داخل كنيسة في محافظة الكرك، مؤكدا ن " تتابع حادثة إطلاق النار في محافظة الكرك".