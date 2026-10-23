رياح بسرعة 100 كم في الساعة.. بلجيكا ترفع مستوى التأهب لمواجهة عاصفة قوية

وذكر للأرصاد الجوية أن “التحذير يشمل مقاطعات فلاندر الغربية والشرقية وهينو، فيما تخضع بقية المناطق للتحذير الأصفر، مع توقعات باشتداد العاصفة خلال ساعات المساء”.وأضاف أن “السلطات قررت إغلاق والمساحات في ، وخفض سرعة القطارات على الساحل، فضلاً عن إلغاء الأنشطة الرياضية والفعاليات الخارجية في عدد من المناطق”.ودعت أجهزة الإطفاء السكان إلى “تجنب التنقل غير الضروري والابتعاد عن الأشجار والمناطق المكشوفة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الرياح القوية والفيضانات المحتملة”.