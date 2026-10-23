ترامب: نسيطر على مضيق هرمز وبإمكاننا الاستيلاء على جميع نفط إيران

وقال في تصريحات صحفية، إن “ فاشلة ولا تمتلك أي أموال، وبإمكاننا السيطرة على كامل أراضيها وجميع نفطها، وقد ننهي موضوعها بسرعة كبيرة”.وأضاف أن “ تتحكم في ، وكل النفط الذي نريده يمر عبره، فيما تخضع لحصار بحري”.وأشار إلى أن “البحرية الأميركية قامت بعمل عظيم في حصار إيران”، مؤكداً أن “كميات النفط العابرة لمضيق هرمز تجاوزت مستويات ما قبل اندلاع الصراع”.