فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي وتغلق متحف اللوفر تحسباً لمظاهرات حاشدة

وقال الفرنسي ، إن “القوات الأمنية ستكون مدعومة بمروحيات ومركبات مدرعة وخراطيم مياه، إلى جانب النخبة المكلفة بحماية ، لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي”.وأضاف أن “هناك دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعمال عنف وتخريب ونهب خلال الاحتجاجات المرتقبة”.وفي السياق، قررت السلطات إغلاق متاحف اللوفر وأورساي وبيكاسو والقصر الكبير في ، حفاظاً على سلامة الزوار والعاملين وحماية المقتنيات الفنية.ومن المقرر أن يشارك في التظاهرات طلاب ونقابيون ونشطاء من حركة السترات الصفراء، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات وأعمال الشغب.