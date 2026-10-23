إصابة ناقلة نفط بمقذوف قرب مضيق هرمز



أعلنت ، اليوم الجمعة، تلقي بلاغ متأخر عن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف أثناء إبحارها خارج .

وذكرت الهيئة في بيان، أن “ناقلة نفط تعرضت، أمس الخميس، للإصابة بمقذوف أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز”.



وأضافت أن “الناقلة تمكنت من مواصلة رحلتها باتجاه ميناء الوصول التالي”.