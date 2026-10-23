دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

وذكرت ، أن "مشروع القانون مُرّر بالأغلبية البرلمانية، وسط غياب دعم الأحزاب الأخرى، بعد مناقشات استمرت من الخميس حتى اليوم".وامتنع حزب يوناني عن التصويت، مقترحاً بديلاً يحظر الاستخدام على من هم دون 13 عاماً، مع فرض رقابة أبوية على الفئة العمرية بين 13 و14 عاماً، فيما صوتت أحزاب يسارية وقومية ضد المشروع.ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، ويفرض عقوبات على الشركات المخالفة.وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه دول عدة إلى فرض قيود على استخدام الأطفال لهذه المنصات، إذ كانت أول دولة تحظر استخدامها على من هم دون 16 عاماً.