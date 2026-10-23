تركيا: شن هجوم جديد على إيران سيفاقم التوتر

أكد وزير الخارجية التركي، ، اليوم الجمعة، أن شن هجوم جديد على سيفاقم التوتر.









وأضاف أن "شن هجوم جديد على سيؤدي إلى تفاقم التوتر وزيادة العنف". وذكر فيدان في تصريحات صحفية، أنه "يجب فتح في أقرب وقت ممكن".وأضاف أن "شن هجوم جديد على سيؤدي إلى تفاقم التوتر وزيادة العنف".