ترامب: نحن في طريقنا للعودة من إيران

وقال ، انه "نحن في طريقنا للعودة من ".وتابع "سنتولى أمر كوبا في طريق عودتنا من "، مردفاً انه "قد ننفذ عملية أخرى ضد ايران".واكمل "قد ننفذ جولة أخرى محدودة من عملية الغضب الملحمي أو تتوصل ايران إلى اتفاق معنا".