توم باراك: إسرائيل تنهار من الداخل

وأقر في تصريحات عبر برنامج بودكاست مع ماريو وهو صحفي مقرب من ، بأن الإسرائيليين "أذكياء وقادرون" تكنولوجيا، لكنه قال إنه لا يراهم "أشرارا"، وإنه يرى أنهم يتصرفون وفق ما يعتقدون أنه دفاع عن بقائهم.وقال باراك إنه ناقش الأمر مع الإسرائيليين، وإنه "أفضل صديق" لهم في العالم العربي حتى لو لم يروا ذلك، لأنه يحاول باستمرار إقناع القادة العرب بأن المخرج الوحيد في النهاية هو "الاصطفاف" في إشارة للتحالف مع دول عربية وأخرى في المنطقة. وأضاف أنه يعتقد أن تدرك ذلك أيضا.يشغل باراك منصب سفير في ، وهو أيضا إلى . وأثارت تصريحاته السابقة بشأن إسرائيل جدلا. ففي أبريل الماضي، تعرض لانتقادات جديدة من عضوين جمهوريين في ومؤثرين محافظين بعد تعليقات في ، بحسب موقع "جويش إنسايدر". وقال فيها إن أذكى ما يمكن لإسرائيل فعله هو استمالة واحتضانها.وفي المقابل، نقلت صحيفة " " عبر موقعها "واي نت" أن باراك يواجه غضبا متزايدا داخل ، وأن مسؤولين يبحثون في ما إذا كان يجب استدعاؤه إلى واشنطن، بحسب الناشطة . ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي انتقاده لتعامل السفير مع المنطقة.