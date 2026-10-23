أوروبا تدخل فصل الشتاء بمخزونات غاز خاوية

وتتزامن هذه التطورات مع دخول القارة الموسم الجديد بمخزونات غاز أدنى من المستويات المعتادة، ما يعزز المخاوف بشأن قدرتها على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال فترة ذروة الطلب في .ورغم أن واردات شهر أكتوبر الجاري شهدت تحسنا مقارنة بشهر سبتمبر السابق، بقيت دون المستويات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.وحسب بيانات تتبع السفن التي رصدتها وكالة " "، قدرت شركة "كبلر" للبيانات الملاحية حجم النقص في الواردات الأوروبية بنحو 11% على أساس سنوي بحلول نهاية أكتوبر.وما يضاعف من حدة الوضع هو أن أوروبا تدخل فصل الشتاء بمخزونات غاز تقع عند أدنى مستوياتها الموسمية، مما يجعل القارة أكثر اعتمادا على الشحنات المنقولة بحرا.وهذا الواقع يفتح الباب أمام احتمالات تصاعد المنافسة مع الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة، لا سيما إذا أدى انخفاض درجات الحرارة إلى زيادة الطلب في المنطقتين.ولم تعد هذه المخاوف مجرد توقعات نظرية، بل رصدت "بلومبرج" تحولات في مسارات عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في منتصف خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في كل من أوروبا وآسيا إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2022.وأوضح رونالد ، كبير محللي سوق الغاز في شركة "كبلر"، أن "المنافسة على الإمدادات القادمة من حوض المحيط الأطلسي بلغت مستويات حادة"، مشيرا إلى أن أوروبا تمكنت حتى الآن من استيراد حصة كبيرة، غير أن الشحنات المنطلقة من غرب إفريقيا لا تزال تتجه نحو الأسواق الآسيوية.وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تظهر البيانات تباينا واضحا بين . فمن المتوقع أن تسجل هولندا، أكبر مستورد للغاز المسال في القارة، زيادة في الواردات مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، من المنتظر أن تشهد وإسبانيا انخفاضا طفيفا، بينما تواجه وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا تراجعا أكبر.وفي تقييمها للمخاطر، اعتبرت شركة "ريستاد إنيرجي" أن حدوث موجة برد قوية ومتزامنة في أوروبا وآسيا سيشكل التهديد الأكبر لاستقرار السوق.وأشار ماثيو أوتينغ، المحلل في الشركة، إلى أن الطقس البارد بدأ بالوصول إلى أجزاء من ، محذرا من أنه "في حال استمرار هذا المسار، سيضطر المشترون الأوروبيون إلى رفع أسعار عروضهم" لمنافسة نظرائهم الآسيويين على كمية الشحنات المحدودة.