واشنطن تسارع في سحب دبلوماسييها من 4 دول عربية.. مخططات لاغتيال أمريكيين

وتأتي هذه التحركات في ظل التقييم الاستخباري ، الذي وردت خطوطه العريضة في المذكرة المؤرخة بتاريخ 23 أكتوبر، حيث حذّر ، وزير الخارجية من تصاعد الجهود الإيرانية لاستهداف الأمريكيين.وهو ما دفع إلى إصدار الأوامر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من بسبب هجمات الحوثيين، وتطبيق نظام العمليات المقيدة في بعثات ولبنان وقطر والإمارات والبحرين والكويت، دون إغلاق المنشآت الدبلوماسية.وفي المقابل، يعيش الدبلوماسيون وعائلاتهم وسط والإحباط، إذ يضطرون لمغادرة مقارهم للمرة الثانية خلال الأشهر القليلة، بعد عودتهم الأخيرة واستقرارهم في المساكن الجديدة. وتواجه العائلات الغموض بشأن البدلات المالية المخصصة للسكن والنقل. وأشارت نقابة الخدمة الخارجية إلى التخبط البيروقراطي في التواصل، حيث علم كثيرون بقرارات الإجلاء عبر وسائل الإعلام وليس من قياداتهم المباشرة، مما أثار استياءهم وغضبهم.وتزامنت هذه التطورات مع تصعيد هجمات الحوثيين على البنية التحتية في السعودية، وتحذيرات الأجهزة من امتداد المخاطر إلى المنطقة، في وقت تقيّم فيه التهديدات المبلّغ عنها.كما جاءت في ظل تلميحات من الرئيس الأمريكي بشن الهجمات الجديدة ضد ، وسط الضغوط الإسرائيلية الداعية إلى التصعيد.ورغم نفي المسؤولين ربط هذه التحركات بالاستعدادات العسكرية المباشرة، إلا أن تسعى لتوسيع نطاق تداول التحذيرات الأمنية بين موظفيها، وتخفيف قيود التصنيف عن المواد الحساسة، مع الاحتفاظ بكافة الخيارات لمواجهة التهديدات المتصاعدة وحماية أفرادها.