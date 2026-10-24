"ناسا" تعلن عن رحلة إلى القمر

ووفقا لمدير " " جاريد آيزاكمان، تعمل الوكالة على تسريع وتيرة العمل ومراجعة المتطلبات الفنية للوفاء بالجدول الزمني المحدد.وقال آيزاكمان في تصريحات صحفية: "بهذه الطريقة نمنح مهمة أرتميس 4 أكبر فرصة ممكنة لإعادة الأمريكيين بأمان ونجاح إلى سطح القمر في عام 2028. وعندما يخطو رواد الأمريكيون خطواتهم الأولى على القمر في عام 2028، ستكون المركبة الجوالة والعناصر الأولى لوجود بشري دائم في انتظاره".من جانبه، ذكر مدير برنامج "أرتميس" في "ناسا" بارسونز أن تطوير الهبوط القمرية يجري بالتوازي لدى شركتين خاصتين متعاقدتين، هما " إكس" التابعة لإيلون ماسك و"بلو أوريجن" التابعة لجيف بيزوس.وقال بارسونز: "ركزنا داخل فريق أرتميس تركيزا شديدا على إحراز تقدم، بهدف الوصول فعليا إلى سطح القمر ضمن المحدد لعام 2028".وأضاف: "ستنتظر ناسا أطول فترة ممكنة قبل اتخاذ القرار بشأن الشركة التي ستتولى نقل الطاقم إلى سطح القمر، لكن كِلتا الشركتين تعملان للوصول إلى مرحلة الهبوط في عام 2028".