الأوكرانيون والسوريون يتصدرون طالبي اللجوء في روسيا

وأشارت إلى تقدم 427 و97 أفغانيا بطلبات ، فيما دخل مواطنو وأوزبكستان وكازاخستان في قائمة الجنسيات العشر الأولى في طلب اللجوء في .وفي عام 2025، تقدم 8820 شخصا بطلبات لجوء مؤقت في روسيا بينهم 4111 خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما ورد أكبر عدد من الطلبات من السوريين (1841)، والأوكرانيين (1140).ومنذ عام 2022 تقدم أكثر من 93 ألف أوكراني بطلبات اللجوء في روسيا.