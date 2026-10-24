بعد هجوم الكرك.. اجراءات أمنية قرب السفارة الامريكية في الاردن

نيوز- دولي

اعلنت في إنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز التسوق والسفارات الأجنبية ومواقع أخرى في ‌الأردن بعد الهجوم الذي وقع أمس الجمعة على كنيسة في محافظة الكرك.



وقال مدير الأمن العام إن "سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 40 عندما فتح مسلحون النار لعدة دقائق متواصلة خلال جنازة عند الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة الكرك".

ولم تعلن ⁠أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. ووصفت السلطات الاردنية الهجوم بالعمل الإرهابي الذي نفذه متطرفون.وقال مدير الأمن العام إن "سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 40 عندما فتح مسلحون النار لعدة دقائق متواصلة خلال جنازة عند الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة الكرك".ولم تعلن ⁠أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.