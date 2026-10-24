تحذير من السفارة الأمريكية بعد هجوم الكرك

وأشارت السفارة في بيان إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز التسوق والسفارات الأجنبية في ومواقع أخرى، وحثت مواطنيها على متابعة المستجدات الصادرة عن السلطات الأردنية، مؤكدة أنها ستواصل تقييم الوضع وتقديم معلومات إضافية عند الحاجة.وقال رئيس إن 7 أشخاص قتلوا وأُصيب 27 عندما فتح مسلحون النار خلال جنازة في الهجوم.وأعلنت السلطات استمرار البحث عن المهاجمين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت لهم صلات بجماعات معروفة داخل أو خارجه.وكتب في منشور على منصة "إكس": "هذا نتيجة فكر إرهابي وتطرف أعمى ولن نسمح للمجتمع بأن يسلك هذا الطريق".وزار العاهل الملك عبد الله الكرك بعد ساعات من الهجوم وقال إن الجناة سيعاقبون "بقبضة من حديد".