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متاجر باريس الفاخرة تحصن أبوابها
دوليات
2026-10-24 | 05:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
70 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
عمدت متاجر السلع الفاخرة في
فرنسا
إلى تغطية واجهاتها الزجاجية، التي عادة ما تكون لامعة، بالألواح، وإضافة حراس أمن قبل احتجاجات جديدة مقررة، السبت، فيما يعتزم بعضها البقاء مغلقا بعد أن نهب مثيرو شغب متاجر في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع الماضي.
تستقطب
فرنسا
، وهي الوجهة السياحية الأكثر زيارة في العالم، أعدادا كبيرة من المتسوقين القادمين من الخارج، الباحثين عن حقائب وسلع أخرى ذات علامات تجارية فاخرة، وهو مصدر مهم للإيرادات بالنسبة لتلك العلامات التي تواجه تباطؤا في الطلب.
لكن بعض المتاجر رأت أن فتح أبوابها ينطوي على مخاطر كبيرة بعد أحداث الأسبوع الماضي، عندما حطم مثيرو شغب مئات المتاجر في
باريس
ومرسيليا وبوردو ونهبوها.
وقال موظفون إن متجرا لبيع ساعات "رولكس" ومتجر "دي بيرز" قرب ساحة فاندوم الشهيرة في العاصمة سيظلان مغلقين السبت، بينما أفاد مديرون في متاجر، من بينها "آي.دبليو.سي" التابعة لـ"ريشمون"، بأنهم سيقررون ما إذا كانوا سيغلقون أبوابهم مبكرا تبعا لشدة الاحتجاجات.
وتعتزم جماعات، من بينها
الاتحاد الوطني
لطلبة فرنسا (يونيف) وحركة السترات الصفراء، التي برزت بوصفها حركة احتجاجية قوية مناهضة للمؤسسة الحاكمة في عام 2018، تنظيم مسيرة في
وسط باريس
في وقت لاحق من السبت، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق على
الخدمات العامة
.
لا مزاج للتسوق
قال
وزير الداخلية
لوران
نونيز، الجمعة، إن وزارته ستنشر 70 ألفا من أفراد الشرطة، مدعومين بوحدات متخصصة، لمنع أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
لكن موظفين في متاجر لعلامات لوي فيتون وديور وبلغاري التابعة لمجموعة "إل.في.إم.إتش" قالوا إنهم لا يريدون المجازفة، وإن الإجراءات الأمنية في متاجرهم القريبة من ساحة فاندوم جرى تعزيزها لهذا اليوم. كما يجري التخطيط لنشر أفراد أمن خاص إضافيين دعما للوجود الشرطي في المنطقة.
وقال متحدث باسم متجر "برنتان" القريب إن المتجر زاد أيضا عدد أفراد الأمن، ونفذ إصلاحات متعلقة بالسلامة، وأضاف تدابير أمنية لتعزيز حماية واجهات المتاجر والمداخل.
وقال
إريك
دو هالغويه، المدير المالي لإيرميس، هذا الأسبوع إن الشركة عززت الإجراءات الأمنية في متاجرها بفرنسا، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد حجم تأثير الأحداث الأخيرة على الأعمال.
ولا يستطيع هذا القطاع الشديد التأثر بالمظهر العام تحمل المزيد من الدعاية السلبية. فثقة المستهلكين ضعيفة على مستوى العالم، كما يشهد قطاع السياحة تباطؤا نتيجة الحرب على
إيران
، مما ساهم في نتائج فصلية مخيبة للآمال لشركات إل.في.إم.إتش وإيرميس وكيرينغ هذا الشهر.
وقالت ليديا شيفتشينكو، وهي مساعدة مبيعات في متجر غراتسييلا براكياليني، إنها تشك في أن الكثير من الناس سيرغبون أصلا في التوجه إلى المتاجر خلال الاحتجاجات.
وأضافت: "أفترض أن الحالة المزاجية لا تقل أهمية عندما يتعلق الأمر بالتسوق".
ومن بين السياح الذين دفعتهم الاحتجاجات بالفعل إلى الإحجام عن مواصلة التسوق، الكمبودي جيري لاي، الذي اشترى عدة سلع من متجر "لوي فيتون" في
الشانزليزيه
قبل أيام.
وقال لاي: "نستمتع بالتسوق في فرنسا، لكن بعد تجربة الاحتجاج السبت الماضي، أقول إن احتمال أن أفكر في العودة في المرة المقبلة هو 50-50".
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