السفارة الإيرانية ممتعضة من تصريحات مستشار الزيدي: ننتظر اتخاذ موقف

وقالت السفارة، في بيان، إنها "‏تنفي بشدة الادعاءات الكاذبة التي أطلقها تعيبان، مستشار العراقي، بشأن إغلاق منفذ الشيب بذريعة انتشار والعملة المزورة".وأضاف البيان "تتوقع السفارة من الجهات المعنية اتخاذ موقف إزاء ادعاءات تضر بالعلاقات بين البلدين".وكان قد اتهم مستشار رئيس الوزراء، عبد الأمير تعيبان، الجانب الإيراني بممارسة انتهاكات خطيرة مسّت السيادة العراقية وتسببت في إحداث فوضى عارمة على الحدود، فضلاً عن تعمُّد تخريب عبر تهريب العملات المزورة والمخدرات، مطالباً باتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه العابثين.وقال تعيبان، في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، إن يواجه أكبر مشاكله الحدودية مع مقارنة باستقرار منافذه مع وتركيا والسعودية، لافتاً إلى تكرار عمليات خطف المواطنين العراقيين قرب منفذي الشلامجة والشيب، ومؤكداً أن الأضرار الناجمة عن تدفق المخدرات والعملات المزورة تفوق الأضرار التي ألحقها تنظيم " " بالسوق والاقتصاد المحلي.