فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي.. متاجر السلع الفاخرة تتحصن خشية احتجاجات جديدة

ونقلت رويترز عن موظفين أن متاجر بينها «رولكس» و«دي بيرز» قرب ساحة فاندوم في ستبقى مغلقة، فيما تدرس متاجر أخرى تقليص ساعات عملها تبعاً لتطور الاحتجاجات.وفي إطار الاستعدادات الأمنية، الفرنسي نشر 70 ألفاً من أفراد الشرطة، مدعومين بوحدات متخصصة، لمنع تجدد أعمال العنف.ومن المقرر أن تنظم جماعات طلابية وحركة السترات الصفراء مسيرة في احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق على .وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه شركات السلع الفاخرة تباطؤاً في الطلب وضعفاً في ثقة المستهلكين، وسط مخاوف من انعكاس الاضطرابات الأمنية على التسوق والسياحة في .