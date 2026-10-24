فرنسا تحصي عدد المشاركين بالتظاهرات في باريس

وأضافت أن "المحتجين في مارسيليا يرشقون قوات الأمن بالحجارة ويشعلون النار في ".أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المدمع لتفريق نحو 150 متظاهرا في مدينة ، جنوب شرقي ، مع بدء موجة جديدة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.وتأتي هذه المسيرات في إطار احتجاجات تشهدها فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب تتعلق بتحسين أوضاع المدارس والخدمات العامة.