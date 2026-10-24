ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد إيران وسط استعدادات أميركية لضربات محتملة

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن السفن الحربية الأميركية في الشرق الأوسط تستعد لشن ضربات محتملة خلال الأسابيع المقبلة، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.وأضافت أن أجْلت أفراداً من قواعد عسكرية في الشرق الأوسط تحسباً لهجمات إيرانية محتملة، في ظل تصاعد التوترات والمخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.