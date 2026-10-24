مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس

وقالت الوكالة ان "مواجهات اندعلت بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في العاصمة "، مبينة ان "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمواجهة المحتجين في باريس".ونقلت الوكالة عن الفرنسية بان "410 آلاف شخص شاركوا في مظاهرات في البلاد اليوم".