روسيا تنفي إجلاء موظفيها وخبرائها من محطة بوشهر النووية في إيران

وذكر بيان صادر عن ، نقلته ، رداً على تقارير تحدثت عن بدء عمليات إجلاء الدبلوماسيين والخبراء الروس، انه "تنفي السفارة الروسية في وجود أي خطط لإجلاء موظفيها أو الخبراء الروس العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية في "، مؤكدة أن "العمل مستمر بصورة طبيعية".واوضحت السفارة: "لقد رصدنا تقارير صادرة عن عدة قنوات إخبارية معادية تزعم أن عملية إجلاء موظفي السفارة الروسية والخبراء العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية قد بدأت".وأضافت: "نؤكد أنه لا توجد أي خطط لإجلاء موظفي السفارة أو المتخصصين في محطة بوشهر للطاقة النووية".وشددت السفارة على أن "يستمر العمل كالمعتاد، أما الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك فهي معلومات مضللة صادرة عن مصدر معروف".ومن المقرر، أن يلتقي الرئيس الإيراني نظيره الروسي في الأسبوع المقبل.وفي سياق متصل، أشار إلى أن "محادثات ستجري بين طهران وموسكو الأسبوع المقبل بحضور الرئيسين".هذا وزار وزير الخارجية الروسي إيران، الاثنين الماضي، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط الماضي.