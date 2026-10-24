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روسيا تنفي إجلاء موظفيها وخبرائها من محطة بوشهر النووية في إيران
دوليات
2026-10-24 | 12:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
64 شوهد
نفت
السفارة الروسية
في
طهران
، اليوم السبت، إجلاء موظفيها وخبرائها من محطة بوشهر النووية في
إيران
.
وذكر بيان صادر عن
السفارة الروسية
، نقلته
وزارة الخارجية الروسية
، رداً على تقارير تحدثت عن بدء عمليات إجلاء الدبلوماسيين والخبراء الروس، انه "تنفي السفارة الروسية في
طهران
وجود أي خطط لإجلاء موظفيها أو الخبراء الروس العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية في
إيران
"، مؤكدة أن "العمل مستمر بصورة طبيعية".
واوضحت السفارة: "لقد رصدنا تقارير صادرة عن عدة قنوات إخبارية معادية تزعم أن عملية إجلاء موظفي السفارة الروسية والخبراء العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية قد بدأت".
وأضافت: "نؤكد أنه لا توجد أي خطط لإجلاء موظفي السفارة أو المتخصصين في محطة بوشهر للطاقة النووية".
وشددت السفارة على أن "يستمر العمل كالمعتاد، أما الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك فهي معلومات مضللة صادرة عن مصدر معروف".
ومن المقرر، أن يلتقي الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
في
موسكو
الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، أشار
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
إلى أن "محادثات ستجري بين طهران وموسكو الأسبوع المقبل بحضور الرئيسين".
هذا وزار وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
إيران، الاثنين الماضي، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط الماضي.
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