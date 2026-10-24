إيران تستعد لموجة جديدة من الضربات الأمريكية بعد انتخابات الكونغرس

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصدر مطلع على موقف ، بأن تستعد لموجة جديدة من الضربات الأمريكية، يُتوقع وقوعها تزامنا مع انتخابات الأمريكي.

وجاء في التقرير: "تستعد لحملة قصف أمريكية جديدة تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 ".

وبحسب الوكالة "تخطط إيران في الوقت ذاته لشن عمليات انتقامية في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك ضد والإمارات".



ووفقا للوكالة، فإن الفترة الممتدة بين انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر وانعقاد الجديد في يناير ستكون المرحلة الأكثر حرجا.



وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إن تستطيع إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، لكنه ⁠تساءل عما إذا كان ينبغي لواشنطن السعي لذلك.



يأتي ذلك خلال فترة يشهد فيها الملف الإيراني تصعيدا خطيرا، حيث أفادت صحيفة " تايمز"، بأن أعد بتوجيه من ، خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران تقوم على حملة مكثفة تستمر 3 أيام.