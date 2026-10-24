سقوط شظايا في مكة والمدينة جراء اعتراض صاروخين باليستيين

وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني: "اليوم السبت 24/ 10/ 2026، باشر الدفاع المدني في منطقتي المكرمة والمدينة المنورة سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".وأضاف البيان: "أدت عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين إلى سقوط أجزاء منهما في (وادي المغمّس) بالعاصمة ".وأشار البيان إلى أن أجزاء من شظايا الاعتراض على بمحافظة جدة ووادي بمحافظة الطائف ومركز مستورة بمحافظة رابغ، وأكد البيان أن الدفاع المدني ينفذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.وأعلن الحوثيون في وقت سابق، تنفيذ 7 عمليات عسكرية باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات، استهدفت مطارات ومنشآت نفطية وعسكرية في ، بينها مطار وشركة "أرامكو" في ينبع ومصفاة رابغ النفطية.