في ألمانيا.. احتجاجات بمطارات رفضا لترحيل طالبي اللجوء

وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 400 شخص في مدينة لايبتسيغ، و300 شخص في مطار ، أكبر المطارات الألمانية، ونحو 150 شخصًا في مطار برلين-براندنبورغ، المعروف اختصارا بـ"بي إي آر".كما أشارت تقديرات الشرطة إلى مشاركة نحو 50 شخصا في كل من مطاري كولونيا/بون ودوسلدورف. في المقابل، قدر التحالف المنظم للاحتجاجات أعداد المشاركين بأرقام أعلى.ووفقا للبيانات، جاءت المظاهرات احتجاجا على ترحيل طالبي الذين رفضت طلباتهم، واحتجازهم تمهيدا لترحيلهم، والتوسع في البنية التحتية المخصصة لهذا الغرض.كما أُعلن عن تنظيم احتجاجات في مطاري وهانوفر. واحتج المتظاهرون في لايبتسيغ أيضا على رحلات الترحيل المستأجرة إلى .وقالت متحدثة باسم التحالف المنظم للاحتجاجات: "نطالب بوقف فوري لعمليات الترحيل، لأن طالبي الحماية لهم الحق في اللجوء"، ووصفت إقدام الحكومة الألمانية على انتهاك هذا الحق، والتعاون مع في عمليات الترحيل، بأنه أمر مروع.وكانت السلطات الألمانية قد نظمت هذا العام عدة رحلات لترحيل أشخاص إلى أفغانستان انطلاقًا من مطار لايبتسيغ/هاله، وتفيد تصريحات السلطات الألمانية بأن معظم المرحّلين على متن هذه الرحلات من مرتكبي الجرائم.