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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو قبل ثلاثة أيام من الانتخابات
دوليات
2026-10-24 | 14:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
213 شوهد
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، احتجاجًا على الحكومة ورئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات المقررة في البلاد، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها استفتاءً على قيادته.
ودعا إلى الاحتجاجات "مجلس أكتوبر"، وهي مجموعة أسستها عائلات الرهائن في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بهدف المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي حالت دون منع الهجوم الذي شنته حركة حماس وأشعل الحرب في القطاع، وفق وكالة (فرانس برس).
وقال "مجلس أكتوبر"، عبر منصة "إكس"، إنه سينظم الفعالية الختامية لحملته الممتدة منذ ثلاث سنوات، للمطالبة بكشف الحقيقة والمحاسبة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
ومن المتوقع أن تشارك شخصيات بارزة من أحزاب المعارضة في الاحتجاج، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي تقاربًا في المنافسة الانتخابية بين تكتل نتنياهو اليميني الحاكم منذ أواخر عام 2022، وتكتل منافسه الرئيسي من تيار يمين الوسط
غادي آيزنكوت
.
ولا تشير التقديرات الحالية إلى قدرة أي من المعسكرين على حصد أغلبية مقاعد
الكنيست
، بحسب الوكالة.
كما حذّر "مجلس أكتوبر" جهات إنفاذ القانون من وقوع استفزازات تستهدف التجمع، مشيرًا إلى أنه وجّه خطابًا عاجلًا إلى
مفوض الشرطة
بعد تلقي تحذيرات بشأن محاولات من جهات مرتبطة بالائتلاف الحاكم لعرقلة الاحتجاج المقرر مساء السبت.
وتأتي التظاهرة في سياق حملات متواصلة قادها ناشطون من
المجتمع المدني
وأحزاب المعارضة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.
ورفضت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واقترحت بدلًا من ذلك إنشاء لجنة يتولى الائتلاف الحاكم تعيين نصف أعضائها، فيما يختار نواب المعارضة النصف الآخر.
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