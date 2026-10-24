آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو قبل ثلاثة أيام من الانتخابات

ودعا إلى الاحتجاجات "مجلس أكتوبر"، وهي مجموعة أسستها عائلات الرهائن في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بهدف المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي حالت دون منع الهجوم الذي شنته حركة حماس وأشعل الحرب في القطاع، وفق وكالة (فرانس برس).وقال "مجلس أكتوبر"، عبر منصة "إكس"، إنه سينظم الفعالية الختامية لحملته الممتدة منذ ثلاث سنوات، للمطالبة بكشف الحقيقة والمحاسبة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.ومن المتوقع أن تشارك شخصيات بارزة من أحزاب المعارضة في الاحتجاج، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي تقاربًا في المنافسة الانتخابية بين تكتل نتنياهو اليميني الحاكم منذ أواخر عام 2022، وتكتل منافسه الرئيسي من تيار يمين الوسط .ولا تشير التقديرات الحالية إلى قدرة أي من المعسكرين على حصد أغلبية مقاعد ، بحسب الوكالة.كما حذّر "مجلس أكتوبر" جهات إنفاذ القانون من وقوع استفزازات تستهدف التجمع، مشيرًا إلى أنه وجّه خطابًا عاجلًا إلى بعد تلقي تحذيرات بشأن محاولات من جهات مرتبطة بالائتلاف الحاكم لعرقلة الاحتجاج المقرر مساء السبت.وتأتي التظاهرة في سياق حملات متواصلة قادها ناشطون من وأحزاب المعارضة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.ورفضت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واقترحت بدلًا من ذلك إنشاء لجنة يتولى الائتلاف الحاكم تعيين نصف أعضائها، فيما يختار نواب المعارضة النصف الآخر.