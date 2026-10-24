اعتقال نحو 1000 شخص في مظاهرات فرنسا اليوم

أعلنت الفرنسية، اليوم السبت، عن اعتقال نحو 1000 شخص في مظاهرات اليوم.

وقال الفرنسي : اعتقال نحو 1000 شخص في مظاهرات اليوم والعدد مرشح للزيادة

وكانت افادت، اليوم السبت، باندلاع مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في العاصمة .



وأعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، مشاركة نحو 110 آلاف شخص في المسيرات التي شهدتها العاصمة باريس، مؤكدة أن الأوضاع ظلت هادئة.



وتأتي هذه المسيرات في إطار احتجاجات تشهدها على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب مطالب تتعلق بتحسين أوضاع المدارس والخدمات العامة.