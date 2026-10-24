ترامب يكشف عن احتمالين بشأن إيران

كشف الرئيس الأمريكي ، السبت، عن احتمالين بشأن ، أحدهما شن هجوم.

وقال في كلمة له، "تعاملت مع بفاعلية كبيرة وقد أضطر إلى إنهاء المهمة أو ربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق".

وأضاف "لست متأكدا مما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا لكننا سننتصر في كلتا الحالتين"، مردفا "نفكر في شن هجوم على إيران وربما يحدث ذلك غدا لكنني لن أكشف عن موعد أي عملية عسكرية محتملة".

ولفت ترامب الى "هناك احتمالا أن نشن هجوما على إيران واحتمال آخر أن نتوصل معها إلى اتفاق كبير وجيد".

وكانت صحيفة "وول " أفادت، السبت، بأن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات عسكرية تشمل استهداف منشآت نووية إيرانية وجزر تسيطر عليها ، وسط ترجيحات باستئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران.